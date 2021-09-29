Вчера, 28 сентября, донецкий Шахтер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов расписал мировую с миланским Интером (0:0).

В этом противостоянии серьезную травму колена получил нападающий "горняков" Лассина Траоре, которого пришлось заменить уже на седьмой минуте встречи.

Футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Также в ближайшие дни форварду будет проведена операция, после чего медицинский персонал "горняков" составит план его восстановления.

 

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.