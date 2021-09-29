Украина 29 сентября 2021, 12:53 Траоре пройдет углубленное обследование и ляжет под нож Форвард "горняков" получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против Интера. Лассина Траоре, ФК Шахтер 29 сентября 2021, 12:53 Вчера, 28 сентября, донецкий Шахтер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов расписал мировую с миланским Интером (0:0). В этом противостоянии серьезную травму колена получил нападающий "горняков" Лассина Траоре, которого пришлось заменить уже на седьмой минуте встречи. Футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Также в ближайшие дни форварду будет проведена операция, после чего медицинский персонал "горняков" составит план его восстановления. Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Люди Лассина Траоре Команды Интер Шахтер Источники ФК Шахтер (Донецк) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте