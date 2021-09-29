Украина

Хавбек сборной Украины отыграл 275 матчей за "горняков" и 75 за Металлист.

Вчера, 28 сентября, донецкий Шахтер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов расписал мировую с миланским Интером (0:0).

Для полузащитника "горняков" Марлоса этот матч стал 350 в составе украинских клубов.

275 встреч он отыграл за "горняков" и 75 — за харьковский Металлист. Свой дебютный матч 33-летний хавбек провел 3 марта 2012 года в составе харьковского клуба в УПЛ против киевской Оболони.

225 игр Марлос провел в чемпионатах Украины, 25 — в Кубке Украины, 92 — в еврокубках и 8 — в Суперкубке Украины.

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