Украина

Football.ua представляет анонс матча десятого тура чемпионата Украины-2021/22.

В стартовом матче десятого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь примет на своем поле львовский Рух.

Мариуполь — Рух

Пятница, 1 октября, 19:30. Стадион им. Бойко, Мариуполь. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Мариуполь является одним из главных претендентов на понижение в классе и вылет в Первую лигу по итогам текущего сезона УПЛ. Подопечные Остапа Маркевича, состав которых преимущественно состоит из молодежи донецкого Шахтера, в кампании-2021/22 одержал всего одну победу, одолев в гостях коваливский Колос со счетом 3:1 в рамках седьмого тура.

На данном этапе это единственное, если не считать ничьей со Львовом в стартовом матче чемпионата, чем могут похвастаться "азовцы", поэтому команда занимает закономерное последнее место в турнирной таблице. Вполне возможно, если ситуация не изменится в ближайшее время, на тренерском мостике Мариуполя произойдут кадровые изменения, хотя, справедливости ради, нынешний наставник Остап Маркевич не обладает необходимыми кадрами для борьбы за что-то большее, чем выживание.

Положение дел Руха в турнирной таблице обстоит получше, чем у Мариуполя, хотя от команды, наверное, ждут немного большего. После девяти туров львовский клуб имеет в своем активе восемь набранных очков, что позволяет ему располагаться на 11-й строчке.

Подопечные Леонида Кучука в последних двух поединках потерпели поражения, однако и соперники у львовского клуба были не из простых: черниговская Десна и киевское Динамо. Объективно говоря, сегодняшнему Руху будет трудно составить конкуренцию в борьбе за топ-6, а попадание в "десятку" можно расценивать как успех, но, тем не менее, львовяне способны удивить, что наглядно продемонстрировала ничья с луганской Зарей в седьмом туре.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить непросто. Так, на победу Мариуполя предлагается коэффициент 2,70, тогда как потенциальный успех Руха оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,05.

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