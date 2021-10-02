Украина

Главный тренер азовцев дал комментарий после матча с Рухом.

Мариуполь в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Рух и потерпел поражение со счетом 0:2.

Главный тренер хозяев дал комментарий после матча, в котором сетовал на недостаток опытных футболистов.

"Тяжелая игра получилась… Допустили, к сожалению, ошибки. Но это естественно. Одному 17 лет, другому 18 лет. Это дети. Отсюда и ошибки. Вот и все. На своих ошибках они будут учиться и расти как футболисты. Это не их вина, это естественный процесс. У них нет опыта.

Четыре поражения на своем поле? Тяжело сказать, в чем причина. У команды нет опыта… Есть такая ситуация, будем из нее выходить.

Я неоднократно говорил, что нам необходимо усиление. Без серьезного и существенного усиления состава будут такие игры как сегодня. Будем двигаться дальше и не опускать рук. Будем пытаться сделать все, чтобы изменить ситуацию", — приводит слова Маркевича официальный сайт азовцев.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполя против Руха.