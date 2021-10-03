Поклонники донецкого клуба посвятили баннер экс-наставнику.
Мирча Луческу, Getty images
03 октября 2021, 21:02
Фанаты донецкого Шахтера вывесили баннер, посвященный их бывшему наставнику Мирче Луческу.
"Луческу — Иуда Искариод" — гласит надпись на полотне.
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Иуда — один из 12 апостолов в христианстве, который предал Иисуса Христа.
В период с 2004 по 2016 румынский специалист руководил донецким Шахтером. В 2020 году Луческу возглавил принципиального соперника "горняков" — киевское Динамо.
В эти минуты Динамо принимает донецкий Шахтер.
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.