Украина

Поклонники донецкого клуба посвятили баннер экс-наставнику.

Фанаты донецкого Шахтера вывесили баннер, посвященный их бывшему наставнику Мирче Луческу.

"Луческу — Иуда Искариод" — гласит надпись на полотне.

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Иуда — один из 12 апостолов в христианстве, который предал Иисуса Христа.

В период с 2004 по 2016 румынский специалист руководил донецким Шахтером. В 2020 году Луческу возглавил принципиального соперника "горняков" — киевское Динамо.

В эти минуты Динамо принимает донецкий Шахтер.

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