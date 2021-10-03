Украина

Президент столичного клуба прокомментировал матч против Шахтера.

Динамо Киев в рамках центрального поединка десятого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Шахтер и сыграло со счетом 0:0.

Президент киевлян Игорь Суркис прокомментировал игру своей команды.

"Вы прекрасно понимаете, после таких двух поражений 0:3 и 0:5 очень тяжело психологически настроить команду. По первым минутам мы видели это, был мандраж. Потом ребята успокоились, могли забить в первом тайме. Я думаю, что кто бы забил первый, тот бы и выиграл сегодня. Но в конце могли и пропустить. Это футбол. Тем он интересен, что он держит в напряжении зрителей до последней секунды. Киевлянам спасибо огромное за поддержку, поддерживали свою любимую команду, которая все равно является единственной командой в городе Киеве, несмотря на то, что мы играем на одном стадионе с Шахтером.

У нас вчера возникли проблемы, когда выпал Миколенко, и сегодня на утренней разминке Вербич повредил немножко колено. Ничего страшного. Он планировался сегодня в стартовом составе. Сегодня вышел единственный наш бразилец и продемонстрировал хорошие качества и мог забить и я очень доволен его игрой. Мистер, как всегда, оказался прав, что надо, чтобы плод созрел, чтобы его выпустить. И поверьте мне, он будет только добавлять и прогрессировать.

Я прежде всего доволен тем, что мы год не проигрываем, ровно год, в чемпионате Украины. Мы играли против очень сильной команды, которая тоже играет в Лиге чемпионов, и мы могли как выиграть, так и проиграть. Поэтому я доволен. Конечно, лучше было бы завоевать три очка, оторваться от Шахтера, но все равно мы занимаем первую строчку турнирной таблицы. Мы должны в каждой встрече играть и выигрывать, получать три очка, потому что за все игры даются только три очка. За эту игру дали одно очко, за ничью. Поэтому мы должны играть, прогрессировать. Я считаю, что у нас есть обойма хороших футболистов, и молодых ребят, которые в молодежной команде играют, продемонстрировали, что они могут в любую минуту ворваться в основной состав", — сказал Игорь Суркис после матча.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Динамо Киев против Шахтера.