Украина

Главный тренер "горняков" — о матче против киевлян.

Шахтер в рамках центрального поединка десятого тура чемпионата Украины играл против Динамо Киев матч завершился со счетом 0:0.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби остался доволен игрой своей команды.

"Только одна команда хотела играть. Особенно одна команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как мои игроки сегодня сыграли. Я видел матч, где играл только Шахтер, я не знаю, что остальные видели сегодня.

Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он не нападающий. Мы сегодня создали много шансов, чтобы забить гол, даже потенциальных. Но, конечно, мы не забили, но я думаю и уверен, что Шахтер доминировал в матче.

У Исмаили небольшая травма, он вернется после международной паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. А Траоре, к сожалению, надо ждать долгое время", — сказал Роберто Де Дзерби в эфире FootballHub.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Динамо Киев против Шахтера.