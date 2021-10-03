Украина

Польский защитник "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера прокомментировал ничейный результат в матче десятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0).

"Конечно, этот матч был очень важным для нас после 0:5 с Баварией. Неприятный счет для нас. Хотели доказать, что умеем хорошо играть в обороне и атаке.

Знали, что проиграли им Суперкубок. Не надо было нас как-то сильно настраивать. Каждый был готов хорошо сыграть сегодня. Показали, как команда хорошо действовала.

Травмы Миколенко и Вербича? Конечно это повлияло на нашу игру. Вербич и Миколенко – очень важные футболисты. Но их заменили другие. Думаю, Караваев и Витиньо сыграли нормально.

Результат? Думаю, для нас хорошо, что не пропустили. Не получилось забить, хотя были моменты. Мы на первом месте, двигаемся дальше", — сказал Кендзера в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Динамо — Шахтер.