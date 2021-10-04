Украина

Румынский тренер дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках центрального поединка десятого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Шахтер и сыграло со счетом 0:0.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды.

"Вы видите, что значит иметь в составе бразильских игроков с хорошей техникой, с таким багажом, ассортиментом техники. У Шахтера большинство игроков – бразильцы, которые хорошо обращаются с мячом. Это делает разницу. К тому же, нас устраивала ничья, потому мы организовали свою игру так, чтобы не давать свободных зон быстрым, техничным игрокам Шахтера, а самим при отборе мяча убегать в быстрые контратаки.

В то же время мы допускали много ошибок при начале атак, при простых передачах, когда не было особого давления. Это я связываю с молодостью, неопытностью наших центральных защитников. В то же время, у Шахтера мастеровитые, опытные центральные защитники, которые практически не ошибались, они начинали все свои атаки очень хорошо. Соперники создавали численное преимущество за счет хороших передач, хорошей техники.

Между Суперкубком и чемпионатом большая разница. Мы год не проигрываем в чемпионате, и это много значит. Я пожелал ребятам так же играть в дальнейшем".

"Миколенко вчера сказал, что не сможет сыграть из-за травмы. Так же не смог сыграть Шепелев. Вербич сегодня почувствовал боль в колене. Поэтому нам пришлось перекроить состав. Караваев провел сегодня очень хороший матч. Он очень хороший игрок. С точки зрения профессионализма он ведет себя здорово. На любой позиции и в любой момент он выходит на поле и выполняет то, о чем я его прошу.

Стиль игры Шахтера был определен еще в 2014 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить. Это подтверждает то, что Карло Николини, который работал со мной на протяжении 17-ти лет, вернулся в клуб. Это не значит, что де Дзерби – плохой тренер", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Динамо Киев против Шахтера.