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Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке десятого тура УПЛ.

Десятый тур украинской Премьер-лиги был особенным в календаре Шахтера по той причине, что у "горняков" наконец-то появилась возможность в очном поединке ликвидировать отставание от киевского Динамо в турнирной таблице. Однако, повторить подвиги образца Суперкубка-2021 коллектив Роберто Де Дзерби так и не сумел. В сухом остатке, у дончан на счету не оказалось даже ударов в створ ворот соперников, хотя и некоторые их атаки несли прямую угрозу владениям Бущана. На контрасте с матчем двухнедельной давности, Шахтеру заметно не хватало свежести идей и полноценного наконечника атак, а вариант с Педриньо, как мы имели возможность наглядно оценить, для матчей подобного уровня точно скорее не подходит.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 6,5. Без пропущенных голов, но с наличием сейвов, в отличии от визави на противоположной половине поля — именно так провел опытный страж ворот дончан данный поединок, который вполне можно записать ему в актив. Единственный момент, когда Пятов точно бы не спас свою команду — удар Де Пены в штангу в самом начале матча, но затем Андрей поймал ритм встречи, и соперники не доставили ему хлопот своими действиями.

Додо — 6,0. Динамо встречало соперников от центральной линии, поэтому все перемещения привычно активного правого защитника были перед его оппонентами как на ладони. Бразилец сыграл в таком же стиле, как и в предыдущих матчах, возможно, где-то не лучшим образом находив варианты уже непосредственно в моментах с необходимостью отдавать передачи на обострение. При этом, Додо практически не ошибался при обороне собственных ворот.

Марлон – Сергей Кривцов — 6,0. Пара центральных защитников Шахтера в этом матче привлекала интерес к себе только со стороны той категории зрителей, которые очень любят подсчитывать различные статистические показатели. Динамо не сосредотачивало свои наступления непосредственно в этой области, а Вититньо был скорее нужен для того, чтобы разорвать пространство между данной парой футболистов. Однако, украинец и бразилец вместе отыграли весьма надежно, а пресловутый первый пас Марлона так и не пригождался — оппоненты играли намного ниже линии мяча.

Николай Матвиенко — 6,0. Украинец был перемещен на фланг с упором на надежность в действиях при обороне. Цыганкова мы мало видели в привычной для него позиции с мячом в ногах, поэтому можно считать задачу Матвиенко, с точки зрения игры в обороне, выполненной. Что же касается атаки, то тут Николай выдвигался вперед значительно меньше партнера на противоположной половине поля, поэтому в этом компоненте шансов преуспеть не имел.

Майкон — 6,0. Специфика игры киевлян при редких позиционных атаках не требовала от Шахтера обязательной игры с двумя опорными полузащитниками, но бразилец все равно продолжал прикрывать зону перед штрафной, по всей видимости, соблюдая указания тренера играть с большей степенью осторожности. Даже украинский партнер по позиции был более заметен на поле, чем Майкон, но при это и в негативном влиянии на игру своей команды его упрекнуть точно не выйдет.

Тарас Степаненко — 6,5. Украинский опорник Шахтера даже в большей степени, чем напарник по зоне ответственности был вовлечен в атаки своей команды, хотя изначально за ними закрепляются противоположные роли. Возможно, Тарас был чуть более заметен на общем плане противостояния именно по той причине, что располагался выше, да и при позиционных атаках смелее входил в зону подбора.

Марлос — 6,0. Атакующему полузащитнику дончан удалось на опыте разобраться в эпизоде лишь при одной атаке своей команды в первой половине матча. Впрочем, будь Марлос чуть точнее при исполнении удара, Шахтер бы забил переломный мяч, после которого игра точно бы пошла совершенно в другом ключе. Однако, украинец промахнулся, а уже во втором тайме его заменили на Тете.

Алан Патрик — 6,5. Бразилец из тройки атакующих футболистов центральной линии Шахтера был заметен больше всех остальных по ходу всего поединка, поэтому и Де Дзерби не стал его снимать с игры в ходе попыток поиграть с ротацией состава. У Патрика тоже был достойный момент для забитого мяча, сразу после попадания в штангу от Де Пены, но повторить исполнение образца своего же удара в матче за Суперкубок Алан не сумел. В остальном, полузащитник был активен в отборе и наравне с остальными искал свои моменты.

Манор Соломон — 5,5. После пресловутой игры за Суперкубок, в которой израильтянина выпустили на непродолжительный отрезок второго тайма, Манор начинал с первых минут три поединка кряду, но ни в одном из них даже близко не подошел к той форме, которую демонстрировал на старте сезона. Как и в матче против Интера, для защитников соперников он был уже прочитанной книгой, поэтому все его попытки обострять завершались ничем. Да и скоростных проходов в его исполнении было заметно меньше, чем обычно.

Педриньо — 6,0. Расположение на острие атаки является одним из допустимых вариантов для номинального полузащитника, однако было заметно, что он выступает далеко не на комфортной для него позиции. При такой расстановке, Шахтер фактически терял возможность играть на втором этаже, а все действия в позиционной игре дончан сводились к тому, что мяч должен был приходить именно в ноги к Педриньо, а он уже дальше решал моменты на свое усмотрение. Беда в том, что все эти действия занимают какое-то время, а в обороне Динамо уж точно выступают не медлительные футболисты.

Маркос Антонио, Даниил Сикан, Тете — 5,5. Тройная замена от Де Дзерби на 65-й минуты своим подбором исполнителей указывала на желание итальянского специалиста если не выиграть этот матч, то хотя бы максимально приблизить свою команду к победе. Органичнее всех в игру удалось вступить Антонио, в то время как Тете вновь не попадал в темп перемещений своей команды, а к Сикану попросту не доходил мяч внутри штрафной. Как итог, Шахтер получил от этого решения своего главного тренера просто немного свежести в ногах в передней линии, не более.