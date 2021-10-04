Украина

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке десятого тура УПЛ.

Кто-то может сказать, что киевское Динамо в топ-матче украинского футбольного уик-энда сыграло в слишком оборонительный футбол, с расчетом исключительно на достижение удобного для себя результата. По сценарию развития событий можно было даже выделить заметный переломный момент вблизи к окончанию первого тайма, когда команда Луческу решила отдавать инициативу соперников, как будто зная наперед, что те даже не смогут попасть в створ их ворот. Впрочем, любая тактика хороша, а насколько отсутствие победы в первой очной дуэли может повлиять на процесс защиты титула, мы сможем узнать только ближе к концу сезона.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо Киев в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,0. Шахтер не бил в створ ворот по ходу матча, поэтому и работа голкипера столичного клуба заключалась лишь в том, чтобы не пропустить мимо себя прострел или какой-нибудь срезавшийся с ноги исполняющего футболиста навес с фланга, как это было в случае с Додо во втором тайме.

Томаш Кендзера — 6,0. Поляку на фланге с точки зрения оборонительных действий противостояли Николай Матвиенко и проводивший не лучший свой матч Манор Соломон. Как итог, Кендзера не испытал особого труда с тем, чтобы закрыть свою зону.

Илья Забарный — Александр Сирота — 6,0. Пара в центре обороны команды Луческу допустила минимальное количество ошибок по ходу поединка, которые, впрочем, не обернулись неприятностями для их команды, поэтому поединок для этих защитников Динамо можно считать успешным, пусть и лишенным какой-либо запоминающейся характеристики.

Александр Караваев — 6,0. Номинальному игроку правого фланга пришлось в этот вечер переместиться на противоположную половину поля, где ему противостоял один из наиболее скоростных футболистов УПЛ. Можно сказать, что личное противостояние против Додо для Караваева завершилось ничьей, так как ни соперник не сумел спокойно бороздить бровку, ни сам Александр не имел достойных вариантов у чужих владений.

Сергей Сидорчук — 5,5. Капитан Динамо по ходу этого матча имел несколько возможностей оставить о себе плохое впечатление, вновь обрезая команду, после чего Шахтер получал пространство для контратак, о котором мог только мечтать, когда находился в собственных позиционных атаках. Что характерно, если Сидорчук встречал соперников лицом к лицу, то лишь за редким исключением мимо него удавалось провести мяч, однако пресловутые ошибки при передачах подпортили общее впечатление от его игры.

Николай Шапаренко — 6,0. Полузащитник киевлян также столкнулся с качественной нейтрализацией со стороны соперников, поэтому не получал должного количества времени с мячом в ногах, отчего под конец матча Шапаренко откровенно начал выходить из себя. Проделав солидный объем работы в прессинге у центральной линии, Николай, скорее всего, рассчитывал получить хотя бы намек на момент у чужих ворот, однако ему фактически ничего не позволил сделать за всю игру.

Виктор Цыганков — 5,5. Очередной не самый яркий матч от футболиста, чьи способности и потенциал в атаке до сих пор оцениваются в Динамо чуть ли не выше всех остальных футболистов. Цыганков в чем-то был похож на Соломона в этом поединке — он в равной степени был предсказуемым, поэтому угрозы воротам Пятова создавал даже меньше, чем в также далеко не самом удачном для себя матче за Суперкубок.

Виталий Буяльский — 6,0. Лучший игрок Динамо на старте сезона в его кондициях до и после повреждения — два совершенно разных футболиста. У Буяльского было несколько эпизодов с интересными предложениями для атаки своей команды, однако превратить их в забитые мячи партнерам так и не удалось. Самого же Виталия от потенциальных ударных позиций качественно оттесняли соперники, поэтому непосредственно своими усилиями изменить счет на табло он возможности не имел.

Карлос Де Пена — 6,5. Наиболее приближенным к забитому мячу киевский коллектив был в ситуации с ударом уругвайца в левую штангу еще в самом начале матча, после чего Де Пена также успешно находил несколько перспективных вариантов для развития атак, но партнеры его не поддерживали. Карлос, к сожалению, иногда растворялся на общем плане игры, однако, если ему передавалось право вести команду вперед, то он спокойно принимал эту честь.

Витиньо — 6,5. Возглавлять атаку Динамо в этом матче было доверено футболисту, который никогда ранее в этом сезоне не появлялся на поле больше чем на полчаса игрового времени. Несмотря на это, Витиньо точно можно назвать одним из наиболее запоминающихся исполнителей на обе команды, а с его появлением в стартовом составе киевляне, возможно, в чем-то потеряли в плане мощности в борьбе с центральными защитниками Шахтера, однако вариативность направлений развития атак через данного футболиста перекрыла этот недостаток.

Илья Шкурин, Денис Гармаш, Александр Тымчик — тройная замена от Луческу была больше сделана лишь для снятия дополнительных вопросов на послематчевой пресс-конференции и фактически не имела особых шансов повлиять на ход поединка. Есть все основания полагать, что Динамо могло бы "дотянуть" до финального свистка и без этого вмешательства румынского наставника.