Украина

Наставник Александрии поделился своими мыслями после игры с Вересом.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал ничейный результат в поединке десятого тура УПЛ против Вереса (0:0).

"Знали, что Верес — бойцовая команда. К тому же, в не лучшем состоянии было поле — слишком сухое. Конструктивного футбола на таком поле не могло быть. Поэтому, настраивали команду больше на борьбу.

Мы имели свои моменты, не забили. Трудно играть на таком поле, демонстрировать футбол. Сегодня было мало конструктива. Мы говорили с футболистами Вереса. Для них поле тоже было неудобным. Третьяков получил травму именно из-за состояния поля. Пока не можем сказать, что у него конкретно.

Хотелось победить. Но не шел мяч в ворота. Вернемся домой — пойдем в церковь. Возможно, это поможет", — приводит слова Гуры пресс-служба Вереса.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Верес — Александрия.