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6 октября юношеская сборная Украины матчем против Мальты стартует в отборе Евро-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера юношеской сборной Украины Владимир Езерский рассказал о том, как "сине-желтые" готовятся к старту отборочной кампании Евро-2022.

"Прежде всего я хочу выразить слова благодарности УАФ за то, что мне доверили исполнять обязанности наставника сборной U-19. А что касается вашего вопроса, то нам хотелось начать сбор 1 октября и для этого были возможности. Однако учитывая плотный график матчей юношеских команд в полном составе нам удалось собраться только утром 3 числа. 4 октября был непростой перелет, во вторник у нас предигровая тренировка и 6 октября — первая игра.

Жаль, что из-за дефицита времени полноценной подготовки у нас не получилось. Тем более что в таком составе мы собрались впервые. К тому же у некоторых ребят после клубных поединков есть повреждения, и их нужно поставить на ноги. У меня пока идет знакомство с командой, поэтому я ориентировался на тех ребят, которые уже выступали за сборную.

Соперники по квалификации Евро-2022? Меньше всего информации было относительно нашего первого оппонента — сборной Мальты. Знаю, что там вертикаль сборных выстраивают итальянцы. В этом году они дважды собирались на внутренние НТЗ. И, кстати, на Мальте был перенесен последний тур чемпионата, чтобы все сборные лучше подготовились к своим матчам.

Сборная Финляндии соберется в седьмой раз за последний год. Она уже успела провести два спарринга со шведами. Насколько мне известно, финны работают уже неделю, причем в последние дни — в Польше. У них есть семь игроков, которые выступают в местном высшем дивизионе, а также есть представители чемпионатов Англии, Германии и Дании. А что касается хозяев соревнований, то поляки в этом году уже провели несколько спаррингов. Они также уже около недели готовятся к предстоящему отборочному турниру.

Фаворитами квалификации я считаю Финляндию и Польшу. Однако Украина сделает все возможное, чтобы занять одно из двух первых мест, которые дают возможность пробиться в следующий раунд Евро. Я благодарен всем клубам, которые делегировали своих футболистов в сборную Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь главной цели", — приводит слова Езерского официальный сайт УАФ.

Напомним, в отборочном турнире Евро-2022 Украина сыграет с Мальтой (6 октября), Финляндией (9 октября) и Польшей (12 октября).