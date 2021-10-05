Украина

Во время международной паузы Верес проведет два спарринга.

Верес на своем официальном сайте объявил о проведении двух товарищеских поединков во время международной паузы на матчи сборных.

10 октября подопечные Юрия Вирта сыграют против представителя УПЛ — Львова. Спарринг пройдет во Львове. На следующий день Верес сыграет против своей юношеской команды U-19.

После десяти игр Верес располагается на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. Следующий матч в чемпионате Украины команда Юрия Вирта проведет против Черноморца — 18 октября.

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