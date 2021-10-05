Во время международной паузы Верес проведет два спарринга.
НК Верес
05 октября 2021, 21:20
Верес на своем официальном сайте объявил о проведении двух товарищеских поединков во время международной паузы на матчи сборных.
10 октября подопечные Юрия Вирта сыграют против представителя УПЛ — Львова. Спарринг пройдет во Львове. На следующий день Верес сыграет против своей юношеской команды U-19.
После десяти игр Верес располагается на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. Следующий матч в чемпионате Украины команда Юрия Вирта проведет против Черноморца — 18 октября.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.