Украина

Наставник ровненского клуба рассказал о планах клуба на международную паузу.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился планами ровненского клуба на международную паузу, которая оставила пустоту в календаре чемпионата Украины.

"После игры с Александрией команда получила три выходных. В четверг мы начали подготовку к следующей календарной игре — против Черноморца. Далее будем работать уже без выходных.

10 и 11 октября команда сыграет два товарищеских матча. В воскресенье — против Львова, а в понедельник — против нашей команды U-19.

Игровое время в товарищеских матчах получат все футболисты. Потому международная пауза — длинная. Нужно, чтобы все игроки были в хорошем игровом тонусе. Конечно, больше играть будут те, кто кто имел меньше игровой практики в официальных встречах.

Ничего нового наигрывать не собираемся. Конечно, будет моделировать какие-то моменты. Но для этого и проводим спарринги", — приводит слова Вирта пресс-служба Вереса.

После десяти игр Верес располагается на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков.

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