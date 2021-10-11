Украина

Хавбек "сине-желтых" рассказал о подготовке к предстоящему поединку.

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин поделился своими ожиданиями от встречи с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

"Билеты на игру передам своей семье, которая живет во Львове. С нетерпением ждем завтрашней игры и ожидаем прекрасную атмосферу.

Тренер желал нам удачи, главное – результат. Все желали побольше игрового опыта, так как матчи за сборную – игры совершенно иного уровня. Все это понимают, поэтому готовимся на максимуме возможностей. Чувствуем ответственность из-за такого уровня внимания к нам.

Сборная Украины в FIFA 21? Думаю, что это очень важно для тех, кто играет в эту игру. Я и сам немного поиграл, поэтому очень приятно, что в этой версии есть сборная Украины и есть за кого поиграть", – рассказал Харатин на предматчемой пресс-конференции.

Матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022 состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.