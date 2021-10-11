Украина

Специалист ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора на ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации в команде перед матчем с Боснией и Герцеговиной на пресс-конференции.

О кадровой ситуации:

"У нас все хорошо, потерь нет. Есть еще тренировка сегодня вечером, поэтому да, все хорошо".

О разборе соперника:

"Я не смотрел за играми Боснии и Герцеговины. Был занят только Финляндией. Когда сел в самолет после игры в Хельсинки, мне дали информацию, и я тут же прочитал все о нашем следующем сопернике, посмотрел последний матч, против Казахстана. Посмотрел затем еще и их матч против Франции. Сейчас мне дали разный материал. Вчера с парнями перед тренировкой минут 20 посмотрели нарезки с моментами Боснии. Сегодня у нас будет получасовое теоритическое занятие перед игрой. Как-то так".

О ковидных ограничениях:

"Насколько я знаю, для болельщиков все требования упростят. Мне так сказали, во всяком случае. Мы надеемся, что так и будет".

О психологической нагрузке на футболистов:

"Парней нет необходимости мотивировать. Мы сейчас ехали на стадион, вспоминали ситуации из 2010 года. Они были тогда маленькими, поэтому с ними надо было работать. Сейчас уже это будет излишним. Они все знают. Мы не можем даже играть на ничью.

Ранее сообщалось, что Петраков отказался комментировать ситуацию с полузащитником Русланом Малиновским.

Матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022 состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.