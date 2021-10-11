Специалист ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора на ЧМ-2022.
Александр Петраков, УАФ
11 октября 2021, 12:56
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации в команде перед матчем с Боснией и Герцеговиной на пресс-конференции.
О кадровой ситуации:
"У нас все хорошо, потерь нет. Есть еще тренировка сегодня вечером, поэтому да, все хорошо".
О разборе соперника:
"Я не смотрел за играми Боснии и Герцеговины. Был занят только Финляндией. Когда сел в самолет после игры в Хельсинки, мне дали информацию, и я тут же прочитал все о нашем следующем сопернике, посмотрел последний матч, против Казахстана. Посмотрел затем еще и их матч против Франции. Сейчас мне дали разный материал. Вчера с парнями перед тренировкой минут 20 посмотрели нарезки с моментами Боснии. Сегодня у нас будет получасовое теоритическое занятие перед игрой. Как-то так".
О ковидных ограничениях:
"Насколько я знаю, для болельщиков все требования упростят. Мне так сказали, во всяком случае. Мы надеемся, что так и будет".
О психологической нагрузке на футболистов:
"Парней нет необходимости мотивировать. Мы сейчас ехали на стадион, вспоминали ситуации из 2010 года. Они были тогда маленькими, поэтому с ними надо было работать. Сейчас уже это будет излишним. Они все знают. Мы не можем даже играть на ничью.
Ранее сообщалось, что Петраков отказался комментировать ситуацию с полузащитником Русланом Малиновским.
Матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022 состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.