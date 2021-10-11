Украинский нападающий может перебраться в чемпионат Турции.
Артем Довбик, getty images
11 октября 2021, 22:29
Артем Довбик продолжает показывать высокий уровень футбола и хорошую результативность, чем привлек внимание других клубов.
Как сообщает издание Fotomac, украинский нападающий входит в список интересов турецкого Фенербахче.
В текущем сезоне Артем Довбик отыграл десять матчей в футболке Днепра-1, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее за украинского бомбардира три-четыре миллиона евро был готов заплатить другой представитель турецкой Суперлиги — Трабзонспор.