Украина

Украинский нападающий может перебраться в чемпионат Турции.

Артем Довбик продолжает показывать высокий уровень футбола и хорошую результативность, чем привлек внимание других клубов.

Как сообщает издание Fotomac, украинский нападающий входит в список интересов турецкого Фенербахче.

В текущем сезоне Артем Довбик отыграл десять матчей в футболке Днепра-1, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее за украинского бомбардира три-четыре миллиона евро был готов заплатить другой представитель турецкой Суперлиги — Трабзонспор.