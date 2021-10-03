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Форвард Днепра-1 прокомментировал исход поединка против ПФК Львов для его команды.

В десятом туре украинской Премьер-лиги днепровскому Днепр-1 довелось в Тернополе отстаивать минимальную победу над ПФК Львов (1:0).

ПФК Львов — Днепр-1 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, нападающий команды Игора Йовичевича Артем Довбик, который стал автором единственного гола в данном противостоянии, поделился своими впечатлениями от игры команды.

"В моменте с голом я пробивал по воротам. Понимал, что в штрафной, кроме меня, никого не было, поэтому пробил на удачу. К счастью, она была на моей стороне.

После этого, у нас еще были моменты, и можно было выжать максимум из них. Но где-то помешало поле, где были острые углы, и трудно было переиграть вратаря.

В целом, игра получилась тяжелой, ведь поле не давало играть в комбинационный футбол. Мы сбились в сторону длинных передач, что мешало нам играть в более качественный футбол

Действительно, Львов нащупал игру, у них появились моменты, а нам от этого стало труднее. Матч была валидольным до самого окончания.

Теперь, нас ждет международная пауза. Хорошо, что Саша Назаренко едет со мной в сборную. Вместе веселее. Давно не забивал, и теперь в хорошем настроении поеду в сборную. Сейчас все мысли о ней", — подытожил форвард.

В следующем туре днепровский Днепр-1 проведет домашний матч против ковалевского Колоса.