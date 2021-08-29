ЧМ-2022. Отбор

Нападающий выбыл приблизительно на две недели.

Футболист сборной Украины Артем Довбик не сыграет в ближайших матчах из-за повреждения, которое он получил в расположении Днепра-1, сообщает официальный сайт УАФ.

Нападающий прибыл сегодня на сбор с результатом МРТ-исследования, которое констатировало повреждение области 12 ребра грудной клетки с образованием гематомы.

По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Поэтому после разговора с главным тренером Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.

Напомним, что ближайший матч отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины проведет в Нур-Султане против Казахстана. Игра состоится 1 сентября, начало в 17:00 по киевскому времени.