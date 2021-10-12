Футболист рассказал о прошедшем поединке.
Георгий Судаков, УАФ
12 октября 2021, 23:22
Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал экстравагантный розыгрыш пенальти в матче против Фарерских островов (1:0).
"Вам понравилось? Сейчас футбол поменялся и потерял зрелищность. Хотелось добавить этого, порадовать болельщиков.
Не удалось забить, а если бы удалось, то об этом бы говорили. От любви до ненависти один шаг. И если не забили, то нельзя останавливаться. В следующий раз забьем.
Мы давно это делали в клубе, хотели повторить. Руслан Ротань чуть-чуть напихал. Я понимаю, что для тренера важен результат, есть волнение. Надеюсь, когда он остынет, то поймет. Поймет и простит", — сказал Судаков.
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