Украина

Футболист рассказал о прошедшем поединке.

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал экстравагантный розыгрыш пенальти в матче против Фарерских островов (1:0).

"Вам понравилось? Сейчас футбол поменялся и потерял зрелищность. Хотелось добавить этого, порадовать болельщиков.

Не удалось забить, а если бы удалось, то об этом бы говорили. От любви до ненависти один шаг. И если не забили, то нельзя останавливаться. В следующий раз забьем.

Мы давно это делали в клубе, хотели повторить. Руслан Ротань чуть-чуть напихал. Я понимаю, что для тренера важен результат, есть волнение. Надеюсь, когда он остынет, то поймет. Поймет и простит", — сказал Судаков.

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