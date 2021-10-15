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Эмиль Карас поделился своими мыслями накануне поединка против Львова.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Эмиль Карас прокомментировал предстоящий поединок одиннадцатого тура УПЛ против Львова.

"Сейчас самый главный элемент для нас – это восстановление игроков, прибивших из сборных, введение их в курс дела, чтобы они вернулись к клубным делам, к подготовке к матчу с очередным соперником. Последняя тренировка показала, что игроки в хорошем физическом состоянии, они показали хорошее движение, они полны мотивации, хотят доказывать, играть. Ребята, вернувшиеся из сборных, провели тренировку на высоком уровне.

Работа команды во время международной паузы? Откровенно говоря, сложно было проводить полноценные тренировки в условиях, когда в нашем распоряжении оставалось 9-10 игроков. Мы привлекали несколько ребят из юношеской команды, но все равно в тренировках принимали участие 12, максимум 14 игроков. Но была и беговая работа, и работа с мячами.

Мистер сказал тем игрокам, которые были не в сборной, что это был хороший шанс для них проявить себя и, возможно, заслужить место в стартовом составе в следующем матче. Каждый должен взять для себя хорошее в этой ситуации, постараться доказать тренеру и себе, что он на данный момент может быть лучше тех игроков, которые находились в сборных.

Матч со Львовом? В пятницу Мистер покажет и расскажет, как команда должна будет действовать в субботу. Ранее не разбирали для команды игру соперника, потому что многих игроков не было. Теперь у нас есть два дня для того чтобы сконцентрироваться только на предстоящем матче со Львовом.

Естественно, нас ждет сложная игра с организованной командой, которая будет настроена отобрать у нас очки. Это нормальное явление, каждый соперник настраивается и играет по-своему. Да, будет сложно вскрывать оборону этой команды, но мы должны быть готовы к любому сценарию, любому сопернику.

Плохой газон на Арене-Львов? Ребята говорили, что поле тяжелое. Но футболисты киевского Динамо должны быть готовы к любому сопернику, в любых погодных условиях, на любом футбольном поле. Они должны адаптироваться к этой ситуации, демонстрировать хороший, результативный футбол и добыть победу. Это наша задача в каждой игре. Для этого мы и готовимся, тренируемся – чтобы выигрывать матчи", — приводит слова Караса пресс-служба "бело-синих".

Напомним, матч Львов — Динамо состоится в субботу, 16 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.