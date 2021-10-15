Украина

Игорь Костюк рассказал о прогрессе защитника киевлян.

Тренер молодежной команды киевского Динамо Игорь Костюк рассказал о работе с Ильей Забарным.

"Спокойствие заложено у Забарного как черта характера от природы. Он рассудительный, у него нет мандража. Даже когда у него есть волнение после ошибок, он продолжает быть хладнокровным.

В 16 лет он первый раз поехал в Хоффенхайм. С того времени, два года, он плотно играл в основе молодежной команды. Это та игровая практика, которая помогла ему сейчас быть основном игроком в первой команде и национальной сборной.

Воспитание и спокойствие заложено родителями, уверенность в своих силах и, конечно же, физические природные данные", — сказал Игорь Костюк в программе Бомбардир.

Напомним, что Забарный был на втором месте в голосовании Golden Boy за день до объявления результатов