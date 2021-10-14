Украина

Защитник киевского Динамо получил достойную оценку болельщиков.

Илья Забарный занимает второе место (29,2%) в голосовании для читателей сайта Tuttosport за награду Golden Boy.

Опережает украинского центрального защитника представитель Бешикташа Эрсин Дестиноглу (45,2%), третьим расположился Мэйсон Гринвуд (12,4%).

Отметим, что онлайн-опросы Tuttosport открыты для всех и имеют единственную цель — позволить пользователям сайта высказать свое мнение. На итоговые результаты, которые будут объявлены 15 октября, они никак не влияют.

Напомним, что ранее Илья Забарный подписал новое долгосрочное соглашение с киевским Динамо.