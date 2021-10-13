ЧМ-2022. Отбор

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Боснией и Герцеговиной.

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничейный результат в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

"Мы хорошо выбегали в контратаки, но не могли реализовать свои моменты. Было очень важно забить, но не хватало последнего паса, в этом была наша проблема.

От поддержки болельщиков остались только положительные эмоции. Люди приходят смотреть на нашу игру, мы защищаем честь нашей страны, всегда приятно дарить радость зрителям.

Слова Степаненко о плохом качестве поля Арены Львов? Конечно, я согласен с Тарасом. Считаю, это поле непригодное для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, нужно это менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием – Олимпийский. Это ненормально", – сказал Забарный в эфире YouTube-канала УАФ.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина — Босния и Герцеговина.