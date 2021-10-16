Украина

Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ между Днепром-1 и Колосом.

Днепр-1 и Колос в субботу в Днепре определят лучшего и поборются за три очка.

Днепр-1 – Колос

Суббота, 16 октября, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Один из самых интересных поединков тура будет сыгран в Днепре, где местная команда постарается добыть победу в матче против Колоса. Если бы до старта чемпионата приходилось говорить о шансах команд в очной встрече, то вполне вероятно Колос считался бы фаворитом или же как минимум шансы оценивались бы как равные. Сейчас же Днепр-1 видится явным фаворитом предстоящей встречи. Подопечные Игора Йовичевича показывали весьма качественный футбол и если бы не разгромное поражение от Зари, то вполне могли бы занести стартовый отрезок сезона себе в актив.

У Колоса дела обстоят хуже. Многолетний тренер команды Руслан Костышин после разгрома от Динамо решил покинуть свой пост. Возглавил команду его помощник – Сергей Кузнецов. По началу это не сильно повлияло на команду и на ее результаты. Тем не менее, победы над Ингульцом и над Черноморцем должны были придать уверенности ковалевским футболистам. Правда, Днепр-1 – это куда более сильный соперник. Возможно, утешит Колос тот факт, что Игорь Когут по причине дисквалификации пропустит эту встречу.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 5 (1 победа Днепра-1, 1 ничья, 3 победы Колоса)

На поле Днепра-1: 2 (1 победа Днепра-1, 1 победа Колоса)

Разница забитых и пропущенных голов: 12-4 в пользу Колоса

Самый результативный матч: победа Колоса 4:1 (2020)

прогноз 3:1

Сергей Горбаченко, Football.ua