Украина

Защитник Днепра-1 высказался о предстоящем матче с Колосом в рамках УПЛ.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 ожидает встреча с коваливским Колосом на Днепр-Арене.

Защитник днепровской команды Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Если осматривать прошлые матчи, мы обыграли тех, кого и должны были. А вот соперникам, с которыми ведем борьбу в турнирной таблице, проиграли, потому недовольны. Все хотят лучшего результата, побед в лобовых матчах. Поэтому будем работать.

Как раз сейчас у нас впереди такая игра с хорошим соперником, поэтому надо обязательно стремиться к победе. Приложим к этому все усилия.

Ни в коем случае мы не ожидаем легкой игры с Колосом. Будет трудно – это сто процентов. Плюс они имеют матч в запасе, поэтому, я считаю, все еще находятся в гонке. Колос имеет очень хорошую команду, и нам предстоит приложить все усилия, чтобы их победить", — приводит слова Дубинчака официальный сайт Днепра-1.

Напомним, матч Днепр-1 — Колос состоится сегодня, 16 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.