Вашему вниманию составы команд на матч УПЛ.
Днепр-1 - Колос, УПЛ
16 октября 2021, 19:07
В рамках 11 тура Украинской Премьер-Лиги Днепр-1 примет на своем поле Колос.
Наставники команд обошлись без неожиданностей, выпустив на поле сильнейших исполнителей, которые есть в обойме клубов.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек — Назаренко, Довбик
Запасные: Юрчук, Батагов, Лучкевич, Чуже, Нельсон, Ди Франко, Ярмолюк, Адамюк, Билл.
Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец — Ильин, Чурко, Богданов, Задоя — Костышин, Ренан
Запасные: Маханьков, Гавриш, Нгамба, Милько, Нуриев, Велетень, Диего, Лысенко, Ситчинава.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.