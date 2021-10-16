В рамках 11 тура Украинской Премьер-Лиги Днепр-1 примет на своем поле Колос.

Наставники команд обошлись без неожиданностей, выпустив на поле сильнейших исполнителей, которые есть в обойме клубов.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек — Назаренко, Довбик

Запасные: Юрчук, Батагов, Лучкевич, Чуже, Нельсон, Ди Франко, Ярмолюк, Адамюк, Билл.

Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец — Ильин, Чурко, Богданов, Задоя — Костышин, Ренан

Запасные: Маханьков, Гавриш, Нгамба, Милько, Нуриев, Велетень, Диего, Лысенко, Ситчинава.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.