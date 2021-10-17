Украина

Форвард Металлиста 1925 прокомментировал исход поединка его команды против Мариуполя.

Харьковский Металлист 1925 в 11-м туре украинской Премьер-лиги сумел одержать победу над Мариуполем, несмотря на пропущенный гол на самом старте поединка (2:1).

Мариуполь — Металлист 1925 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении встречи, нападающий команды Валерия Кривенцова, Илья Зубков, на счету которого оказался победный мяч харьковчан, прокомментировал исход данного поединка.

"Я не знаю, что там говорил команде наш главный тренер в перерыве, так как я в это время находился на поле, разминаясь перед вторым таймом. Однако, лично мне, он сказал, что нужно забить. Это, в итоге, и получилось сделать.

Тяжелая была игра — у соперников очень хорошая команда. В первом тайме они создали нам достаточно проблем, много передач за спину нашим защитникам проходило. У Мариуполя молодые футболисты, очень быстрые, поэтому было тяжело.

Слава Богу, что во втором тайме удалось переломить ход игры. Получилось так, как получилось. Хорошо, что мне удалось забить. Думаю, это будет мне хорошим психологическим стимулом в дальнейшем.

Считаю, что Мариуполь — классная команда. Нашим пацанам было очень тяжело против них играть. Они точно незаслуженно находятся так низко в турнирной таблице", — подытожил футболист.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет против петровского Ингульца.