Украина

Футболист рассказал о победе над Львовом.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко оценил победу над Львовом в рамках УПЛ (1:4).

"Львову нужно было отыгрываться. Они начали намного больше открываться. Наша команда забила третий мяч, после которого стало уже немного легче.

Станет ли Гармаш лучшим бомбардиром сезона? Надеюсь, что станет. Так как он забивает в каждом матче, я надеюсь, что он или кто-то из нашей команды наработает на это звание", — сказал Миколенко.

На данный момент Денис Гармаш сумел оформить на свой счет пять забитых мячей. Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков с 8 голами в активе.

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