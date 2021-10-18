Украина

Полузащитник Десны прокомментировал потерю очков его командой в игре против Миная.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в Ужгороде встречалась с закарпатским Минаем, так и не сумев в итоге, на пару с соперниками, открыть счет в своей дуэли (0:0).

Минай — Десна 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "северян" Владлен Юрченко прокомментировал ход встречи.

"Было много борьбы и трудно было вскрывать оборону соперников. Никто не хотел пропускать. Все стояли в плотном блоке, и было достаточно тяжело находить моменты для ударов.

Хотя, во втором тайме у меня был момент — попал в штангу, вратарь чуть зацепил.

Настраивались на победу, но получился тяжелый матч и было нелегко. В принципе, были моменты как у них, так и у нас. Можно сказать, что в таком случае результат закономерен", — подытожил футболист.

В следующем туре черниговская Десна сыграет дома против Александрии.