Украина

Наставник прокомментировал поражение его команды в игре против Ворсклы.

Александрия в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле принимала Ворсклу, однако еще по ходу первого тайма дважды пропустила в свои ворота, сумев после перерыва отквитать лишь один гол (1:2).

Александрия — Ворскла 1:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "полиграфов" Юрий Гура поделился впечатлениями от игры его команды в отчетный вечер.

"Первый тайм мы проиграли. Допустили две ошибки — получили два необязательных гола в свои ворота. Ну, как необязательных, понятное дело, что, если гол забили, значит, он — обязательный. Просто беспокоит, конечно, то, что ошибки допустили.

С другой стороны, второй тайм, перед пацанами могу только шляпу снять, перед тем, как они бились", — поблагодарил свою команду наставник.

Также, украинский специалист прокомментировал инцидент в середине первого тайма, когда лидер его команды, полузащитник Кирилл Ковалец, в одном из эпизодов борьбы получил тяжелую травму колена.

"У Кирилла Ковальца все очень серьезно. Там подозрение на травму крестообразных связок и мениска".

В следующем туре Александрия сыграет в гостях против черниговской Десны.