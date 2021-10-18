Украина

Полузащитник Александрии прокомментировал поражение его команды в игре против Ворсклы.

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги Александрия на своем поле не сумела отыграть по ходу второго тайма два пропущенных до перерыва мяча от полтавской Ворсклы, поэтому была вынуждена смириться с итоговым поражением в увлекательной дуэли (1:2).

Александрия — Ворскла 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "полиграфов" Иван Калюжный, на счету которого оказался единственный забитый его командой мяч, поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Сложный матч. Вроде бы, обе команды играли здорово: мы им пасик, они нам — голик. Как-то так. Это — футбол, бывает и такое.

Наверное, фарта больше хотелось бы, потому что мы в последнее время создаем достаточно много моментов, но не можем забить. Мяч отскакивает куда попало, но только не к нам.

Везение еще надо заслужить, с помощью таких игр — в том числе. Думаю, что обе команды сыграли сегодня в хороший футбол. Болельщикам должно было понравиться.

Поражение, конечно, это всегда плохо, но ничего, будем двигаться дальше", — высказался футболист.

В следующем туре Александрия сыграет в гостях против черниговской Десны.