Бразилец получил индивидуальную награду по итогам очередного тура.
Рангел, ФК Ворскла
19 октября 2021, 13:58
Нападающий Ворсклы Рангел стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ, сообщает официальный лиги.
Форвард получил эту награду благодаря успешным действиям во встрече с Александрией. Бразилец оформил дубль и принес полтавчанам победу со счетом 2:1.
В борьбе за эту награду 26-летний игрок обошел полузащитника Шахтера Фернандо.
В текущем сезоне Рангел провел 5 поединков в футболке Ворсклы, отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что наставник Шахтера Роберто Де Дзерби стал лучшим тренером 11-го тура УПЛ.