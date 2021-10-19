Нападающий Ворсклы Рангел стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ, сообщает официальный лиги.

Форвард получил эту награду благодаря успешным действиям во встрече с Александрией. Бразилец оформил дубль и принес полтавчанам победу со счетом 2:1.

В борьбе за эту награду 26-летний игрок обошел полузащитника Шахтера Фернандо.

В текущем сезоне Рангел провел 5 поединков в футболке Ворсклы, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что наставник Шахтера Роберто Де Дзерби стал лучшим тренером 11-го тура УПЛ.