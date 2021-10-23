Полузащитник Ингульца прокомментировал поражение его команды от Металлиста 1925.
Михаил Шишка, фото ФК Ингулец Петрово
23 октября 2021, 10:00
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец неудачно съездил в Харьков для проведения гостевого поединка против местного Металлист 1925, получив от соперников четыре безответных мяча в свои ворота (0:4).
Металлист 1925 — Ингулец 4:0 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, полузащитник "козаков" Михаил Шишка попытался проанализировать причины неудачной игры его команды.
"Основательно разбирали соперника, готовились к нему. Знали, что перед нами будет быстрая команда, которая прекрасно контролирует мяч, но… Надо разбираться, что именно пошло не так.
Я считаю, что у нас постоянно одна и та же проблема: не забиваем, после чего сразу получаем в свои ворота. Именно поэтому нам надо реализовывать свои моменты уже со старта. Это даст психологический толчок команде.
Одно могу сказать точно — руки опускать нельзя не в коем случае", — подытожил футболист.
В следующем туре петровский Ингулец будет принимать на своем поле ровенский Верес.