Украина

Полузащитник Ингульца прокомментировал поражение его команды от Металлиста 1925.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец неудачно съездил в Харьков для проведения гостевого поединка против местного Металлист 1925, получив от соперников четыре безответных мяча в свои ворота (0:4).

Металлист 1925 — Ингулец 4:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "козаков" Михаил Шишка попытался проанализировать причины неудачной игры его команды.

"Основательно разбирали соперника, готовились к нему. Знали, что перед нами будет быстрая команда, которая прекрасно контролирует мяч, но… Надо разбираться, что именно пошло не так.

Я считаю, что у нас постоянно одна и та же проблема: не забиваем, после чего сразу получаем в свои ворота. Именно поэтому нам надо реализовывать свои моменты уже со старта. Это даст психологический толчок команде.

Одно могу сказать точно — руки опускать нельзя не в коем случае", — подытожил футболист.

В следующем туре петровский Ингулец будет принимать на своем поле ровенский Верес.