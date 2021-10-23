Украина

В клубе из Петрово будут реагировать на неудачные результаты команды.

Петровский Ингулец в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги разгромно уступил харьковскому Металлисту 1925 на поле соперников (0:4), в результате чего команда Сергея Лавриненко продлила свою безвыигрышную серию до семи поединков кряду во всех турнирах.

Металлист 1925 — Ингулец 4:0 Видео голов и обзор матча

По завершении противостояния на ОСК Металлист, пресс-служба "козаков" в социальной сети Instagram опубликовала соответствующий пост с результатом игры, прикрепив к нему достаточно резкое сообщение.

"4 безответных мяча в Харькове от не самой сильной команды чемпионата очень больно воспринимать и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, и, конечно, Президенту.

Нет сомнений, что выводы будут жесткими, а для некоторых — сверхжесткими. Едем домой ни с чем, но с пониманием, что изменения неизбежны. Эта игра, видимо, была нужна именно для этого...", — гласит текст обращения к футбольной общественности.

Исправить ситуацию команда из Петрово будет иметь возможность уже в следующем туре, когда будет принимать на своем поле ровенский Верес.