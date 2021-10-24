Украина

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура УПЛ между Зарей и Колосом.

Заря имеет возможность вплотную приблизиться к третьему месту в УПЛ. Ворскла свой матч Шахтеру проиграла, высока вероятность, что и Днепр-1 потеряет очки в этом туре, поскольку будет играть с Динамо. Это означает, что луганская команда обязана пользоваться сложившейся ситуацией.

Заря – Колос

Воскресенье, 24 октября, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Александр Омельченко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

В предстоящей встрече безусловным фаворитом противостояния видится луганская Заря, даже несмотря на то, что в четверг команда Виктора Скрипника сыграла выездной поединок в Лиге Конференций. Наконец-то луганчанам удалось добыть победу и сохранить теоретические шансы на выход в еврокубковую весну. Тем более ценна эта победа в еврокубках после поражений Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов. Этот результат должен вдохновить и воодушевить команду Виктора Скрипника, тем более в соперниках у нее переживающий не лучшие свои времена ковалевский Колос.

Колос в прошлом туре абсолютно без шансов уступил Днепру-1. Их игра на фоне команды Игора Йовичевича выглядела безвольной и бесперспективной. Нечто подобное по своему сценарию мы видели в среду на Камп Ноу.

Но не стоит забывать, что и у Зари своих проблем в достатке. К явному кадровому дефициту добавились еще и Кабаев с Кочергиным, которые не играют уже несколько матчей и даже не попадают в заявку команды на игры. И если по Кабаеву никакой информации в прессе не было, то по Кочергину ситуация понятна – футболист не хочет подписывать новый контракт, руководство клуба решило "зачехлить" игрока, отправив его в дубль. Больше всего в этой ситуации страдает тренер, который должен давать результат и должен мириться с тем, что для этого он не может использовать одного из лучших своих футболистов. Но и Виктор Скрипник очевидно, что и сам с нетерпением ждет завершения собственного контракта с клубом.

Несмотря на все проблемы Зари, у луганчан все-таки местами какая-никакая игра есть. У Колоса же уже давно все плохо и пока просвета в этом направлении нет. Потому вполне логично будет поставить именно на победу Зари в предстоящем матче.

История личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 6 (4 победы Зари, 1 ничья, 1 победа Колоса)

На поле Зари: 3 (2 победы Зари, 1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 9-3 в пользу Зари

Самый результативный матч: победа Зари (2019)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua