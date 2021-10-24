Украина

Главный тренер Руха дал комментарий после матча.

В рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины Рух добыл ничейный результат против Миная.

Главный тренер Руха Леонид Кучук остался доволен одним набранным баллом, учитывая состояние команды.

"Не хотел бы обращать внимание на проблемы, с которыми команда столкнулась перед поединком. В это сложное время может заболеть пол команды, а то и вся команда. Поэтому каждый, кто выходит на поле, должен научиться качественно закрывать позицию своего партнера. Нам это сегодня не удалось сделать. Буквально в первой же атаке соперника, которую мы не сыграли до конца, получили гол в свои ворота. Умение настроиться на игру и способность дожимать соперника — это проявление мастерства и уровня футболистов. Мы пока этого делать не умеем.

Благодарен ребятам, что научились терпеть и давить, давить ... Взять хотя бы Мысыка. Он еще два дня назад не тренировался с командой. Но все равно вышел и показал хорошую игру. Вышел Марьян, мы перестали нервничать, перестали проваливаться на левом фланге. Мы постоянно пытались атаковать, хотя в нападении у нас практически ничего не клеилось. В такой игре и ничья хороший результат для нас", — сказал Кучук после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Руха против Миная.