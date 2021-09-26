Украина

Наставник львовского клуба поделился своими мыслями после игры с Динамо.

Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды в матче девятого тура УПЛ против киевского Динамо (0:2).

"Результат встречи объективен. Динамо было сильнее, крепче. Мы в свою очередь очень много ошибались.

Речь идет о командных ошибках, а не индивидуальных. У меня нет ни к кому претензий в плане самоотдачи и желания, но кроме этого еще есть такой фактор, как уровень мастерства. Нам еще есть куда расти. Было много потерь в фазе перехода из обороны в атаку, как итог, получали атаки в ответ.

Второй пропущенный гол яркое тому подтверждение. Мы развернулись и пешком возвращались к своим воротам, не следя, где в данный момент находится мяч. Поэтому все объективно.

Не могу судить, был пенальти или нет. Мне было далеко до места эпизода. Замены немного оживили игру. Мы начали агрессивно прессинговать, играть вперед. Другое дело, не удалось забить", — приводит слова Кучука пресс-служба Руха.

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