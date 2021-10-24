Украина
24 октября 2021, 21:23
Заря выстрадала победу над Колосом
Коллектив Сергея Кузнецова бесцельно провел 90 минут игрового времени на Славутич-Арене.
Заря — Колос, фото УПЛ
24 октября 2021, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Колос 1:0
Гол: Сайядманеш, 38
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Сайядманеш, Булеца, Цвек, Лунев (Фримпонг, 87) — Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73).
Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец — Ильин (Велетень, 84), Милько, Богданов (Нуриев, 84), Чурко (Ситчинава, 73) — Лысенко, Ренан (Костышин, 58).
Предупреждения: Гладкий, Хомченовский, Шахаб — Черноморец