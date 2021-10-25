Football.ua представляет лучших футболистов в 12-м туре УПЛ.
Михаил Шестаков, Верес
25 октября 2021, 18:01
Очередной тур УПЛ позади, некоторые футболисты в этот уик-энд сумели проявить себя лучших остальных.
Итоги 12-го тура УПЛ
На сей раз в символическую сборную тура попали представители следующих клубов: 4 игрока Металлиста 1925, 2 игрока Шахтера, 2 игрока Динамо и по одному представителю Ворсклы, Вереса и Зари.
Вратарь: Денис Сидоренко, Металлист 1925
Попаданий в символическую сборную тура: 1
В этом туре голкиперы не особо ярко проявили себя. Трудно вспомнить эффектные сейвы и прочие действия. Денис Сидоренко в матче против Ингульца сделал два качественных сейва при счете 0:0, тем самым помог своей команде первой выйти вперед и в итоге добиться крупной победы.
Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла
Попаданий в символическую сборную тура: 5
Игорь Пердута был одним из лучших футболистов в составе своей команды в матче против Шахтера. На 18-й минуте матча подключился к атаке и имел возможность забить, но свою команду выручил Трубин. Оставшись вдесятером, Ворскле во главе с Пердутой удавалось длительное время удерживать ничейный результат, но в итоге полтавчане все же пропустили дважды и проиграли.
Центральный защитник: Марлон, Шахтер
Попаданий в символическую сборную тура: 1
Марлон действовал уверенно и надежно в матче против Ворсклы. Он выигрывал единоборства, хорошо читал игру и помогал своей команде как можно быстрее преодолевать фазу перехода из обороны в атаку. Особенно хорошо выглядел на фоне своего партнера Валерия Бондаря, который заметно нервничал и суетился в этом матче.
Левый защитник: Артур Западня, Металлист 1925
Попаданий в символическую сборную тура: 1
Артур Западня стал автором второго гола в ворота Ингульца. Левый защитник харьковчан атаковал полуфланг и получил передачу на ход, Артур попробовал сразу прострелить в центр, защитники Ингульца мяч перехватили, и он отскочил обратно к Западне. Защитник не растерялся и с нерабочей правой отправил его в угол ворот. Этот забитый гол во многом предопределил исход всего поединка.
Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо
Попаданий в символическую сборную тура: 4
Лидер киевского Динамо в трудный момент взял игру на себя, правильно оценил ситуацию, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот Кожокару. Его изобретательность и индивидуальное мастерство позволило Динамо выйти вперед и в итоге праздновать победу в этом матче.
Центральный полузащитник: Дмитрий Крыськив, Металлист 1925
Попаданий в символическую сборную тура: 1
Крыськива вполне можно отмечать, как лучшего игрока прошедшего тура. Помимо забитого гола в ворота Ингульца, он еще и отдал две голевые передачи. Особенно хочется отметить вторую голевую передачу на Марлисона. Крыськив принял мяч перед собственной штрафной, самостоятельно протащил его через полполя и сделал идеальную передачу в ход на своего нападающего.
Центральный полузащитник: Юрий Батюшин, Металлист 1925
Попаданий в символическую сборную тура: 1
Еще один хавбек Металлиста 1925 провел хорошую игру и положил начало разгрому Ингульца. Отмечаем то, в каком стиле это было сделано. Батюшин получил передачу на входе в штрафную, одним обманным движением убрал защитника и подработал себе под правую, а вторым неотразимо пробил так, что мяч от перекладины оказался за линией ворот.
Левый полузащитник: Манор Соломон, Шахтер
Попаданий в символическую сборную тура: 3
Соломон очень усилил игру после своего выхода на футбольное поле. Забил один из двух мячей Шахтера и по большому счету стал тем человеком, который напрямую повлиял на достижения такого результата "горняками".
Нападающий: Алахьяр Сайядманеш, Заря
Попаданий в символическую сборную тура: 1
Форвард Зари в последних матчах набрал неплохую форму и демонстрирует неплохую результативность. Моментов в матче Заря – Колос было крайне немного, но свой эпизод Сайядманеш нашел, замкнув фланговую передачу от соотечественника Шахаба.
Нападающий: Денис Гармаш, Динамо
Попаданий в символическую сборную тура: 2
Денис Гармаш второй тур подряд забивает несколько курьезный гол не без помощи рикошета. Так было в игре со Львовом, так случилось и с Днепром-1. С одной стороны – удача, а с другой – ни Супряга, ни Рамирес, никто другой, выходя на позиции на падающего в Динамо, не может забить вообще, а денис делает это с завидной регулярностью за что и получил такой неожиданный вызов в национальную сборную Украины.
Нападающий: Михаил Шестаков, Верес
Попаданий в символическую сборную тура: 1
Михаил Шестаков в матче против Мариуполя вышел на второй тайм и забил два гола, которые помогли его команде одержать победу со счетом 2:0. Этого более чем достаточно, чтобы занять место в нашей символической сборной тура.
Сергей Горбаченко, Football.ua