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Football.ua представляет лучших футболистов в 12-м туре УПЛ.

Очередной тур УПЛ позади, некоторые футболисты в этот уик-энд сумели проявить себя лучших остальных.

Итоги 12-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную тура попали представители следующих клубов: 4 игрока Металлиста 1925, 2 игрока Шахтера, 2 игрока Динамо и по одному представителю Ворсклы, Вереса и Зари.

Вратарь: Денис Сидоренко, Металлист 1925

Попаданий в символическую сборную тура: 1

В этом туре голкиперы не особо ярко проявили себя. Трудно вспомнить эффектные сейвы и прочие действия. Денис Сидоренко в матче против Ингульца сделал два качественных сейва при счете 0:0, тем самым помог своей команде первой выйти вперед и в итоге добиться крупной победы.

Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Игорь Пердута был одним из лучших футболистов в составе своей команды в матче против Шахтера. На 18-й минуте матча подключился к атаке и имел возможность забить, но свою команду выручил Трубин. Оставшись вдесятером, Ворскле во главе с Пердутой удавалось длительное время удерживать ничейный результат, но в итоге полтавчане все же пропустили дважды и проиграли.

Центральный защитник: Марлон, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Марлон действовал уверенно и надежно в матче против Ворсклы. Он выигрывал единоборства, хорошо читал игру и помогал своей команде как можно быстрее преодолевать фазу перехода из обороны в атаку. Особенно хорошо выглядел на фоне своего партнера Валерия Бондаря, который заметно нервничал и суетился в этом матче.

Левый защитник: Артур Западня, Металлист 1925

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Артур Западня стал автором второго гола в ворота Ингульца. Левый защитник харьковчан атаковал полуфланг и получил передачу на ход, Артур попробовал сразу прострелить в центр, защитники Ингульца мяч перехватили, и он отскочил обратно к Западне. Защитник не растерялся и с нерабочей правой отправил его в угол ворот. Этот забитый гол во многом предопределил исход всего поединка.

Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Лидер киевского Динамо в трудный момент взял игру на себя, правильно оценил ситуацию, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот Кожокару. Его изобретательность и индивидуальное мастерство позволило Динамо выйти вперед и в итоге праздновать победу в этом матче.

Центральный полузащитник: Дмитрий Крыськив, Металлист 1925

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Крыськива вполне можно отмечать, как лучшего игрока прошедшего тура. Помимо забитого гола в ворота Ингульца, он еще и отдал две голевые передачи. Особенно хочется отметить вторую голевую передачу на Марлисона. Крыськив принял мяч перед собственной штрафной, самостоятельно протащил его через полполя и сделал идеальную передачу в ход на своего нападающего.

Центральный полузащитник: Юрий Батюшин, Металлист 1925

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Еще один хавбек Металлиста 1925 провел хорошую игру и положил начало разгрому Ингульца. Отмечаем то, в каком стиле это было сделано. Батюшин получил передачу на входе в штрафную, одним обманным движением убрал защитника и подработал себе под правую, а вторым неотразимо пробил так, что мяч от перекладины оказался за линией ворот.

Левый полузащитник: Манор Соломон, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Соломон очень усилил игру после своего выхода на футбольное поле. Забил один из двух мячей Шахтера и по большому счету стал тем человеком, который напрямую повлиял на достижения такого результата "горняками".

Нападающий: Алахьяр Сайядманеш, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Форвард Зари в последних матчах набрал неплохую форму и демонстрирует неплохую результативность. Моментов в матче Заря – Колос было крайне немного, но свой эпизод Сайядманеш нашел, замкнув фланговую передачу от соотечественника Шахаба.

Нападающий: Денис Гармаш, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Денис Гармаш второй тур подряд забивает несколько курьезный гол не без помощи рикошета. Так было в игре со Львовом, так случилось и с Днепром-1. С одной стороны – удача, а с другой – ни Супряга, ни Рамирес, никто другой, выходя на позиции на падающего в Динамо, не может забить вообще, а денис делает это с завидной регулярностью за что и получил такой неожиданный вызов в национальную сборную Украины.

Нападающий: Михаил Шестаков, Верес

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Михаил Шестаков в матче против Мариуполя вышел на второй тайм и забил два гола, которые помогли его команде одержать победу со счетом 2:0. Этого более чем достаточно, чтобы занять место в нашей символической сборной тура.

Сергей Горбаченко, Football.ua