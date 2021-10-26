Украина

Хавбек харьковчан поделился своими ожиданиями перед игрой с Александрией в Кубке Украины.

Полузащитник харьковского Металлиста 1925 Андрей Ременюк прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Кубка Украины против Александрии.

"У нас было достаточно времени на восстановление. Я думаю, что мы восстановились и готовы к игре с Александрией. У нас была хорошая серия игр и мы планируем двигаться дальше. Цель – только победа.

Амбиции на Кубок Украины? Амбиции, наверное, подходить от игры к игре и как можно дальше пройти в Кубке Украины.

В этом сезоне мы еще с не играли с Александрией. Поэтому все увидим в игре. Я думаю. что шансы команды 50 на 50.

Самочувствие после травмы? У меня было небольшое повреждение, но я уже восстановился и надеюсь, что удастся сыграть в матче против Александрии", — приводит слова Ременюка пресс-служба харьковчан.

Напомним, матч Металлист 1925 — Александрия состоится сегодня, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.