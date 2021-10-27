Украина

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Кубка Украины между Вересом и Ворсклой.

Верес и Ворскла в очном противостоянии в Луцке решат, кто будет играть в 1/4 финала Кубка Украины.

Верес – Ворскла

Среда, 27 октября, 14:00. Стадион Авангард, Луцк. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Верес и Ворскла однажды встречались в Кубке Украины и на той же стадии турнира. Было это в 2016-м году. Тогда минимальную победу праздновали полтавчане благодаря голу Юрия Коломойца. Есть в составах обеих команд футболисты, которые играли в том матче. За Верес тогда все также выступали: Михаил Сергийчук, Валерий Кучеров и Богдан Когут. В составе Ворсклы играли: Владимир Чеснаков, Игорь Пердута и Александр Скляр. Принимал участие в том поединке и Руслан Степанюк, правда играл он тогда в футболке Вереса.

Если говорить о форме команд, то оба коллектива сейчас выглядят весьма неплохо. Верес достаточно робко начал сезон, но со временем освоился и с завидной регулярностью начал набирать очки. Ворскла и вовсе до предыдущего тура демонстрировала победную серию, оборвал ее донецкий Шахтер, обыграв полтавчан со счетом 2:0. Но все мы помним, что до удаления Оливье Тилля Ворскла выглядела очень конкурентно и готова была отбирать очки у "горняков". Кстати, Верес последний раз в чемпионате проигрывал также именно Шахтеру. После этого подопечные Юрия Вирта сыграли вничью и добыли две победы. Особенно показательной стала последняя победа в матче против Мариуполя. Как не старались и не создавали свои моменты подопечные Остапа Маркевича, забивал исключительно Верес. Михаил Шестаков вышел на поле после перерыва и забил два гола. Скорее всего именно этот нападающий и начнет поединок против Ворсклы со стартовых минут.

Эта пара выглядит очень интересно. Ворскла справедливо считается фаворитом, ведь имеет более классных исполнителей, но это не значит, что Верес так просто уступит полтавчанам место в следующей стадии турнира.

История противостояний в Кубке Украины

Всего игр: 1 (победа Ворсклы со счетом 1:0)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua