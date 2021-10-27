Украина

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В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо в гостях минимально обыграло Мариуполь (2:1).

Подопечные Мирчи Луческу открыли счет на 16 минуте, когда Вербич головой замкнул подачу с углового от Шапаренко. Затем в начале второго тайма Шабанов на дальней штанге среагировал на подачу с правого фланга и удвоил преимущество "бело-синих". "Азовцы" ответили точным ударом Очеретько за пять минут до конца основного времени матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Мариуполь — Динамо Киев 1:2

Голы: Очеретько, 85 — Вербич, 16, Шабанов, 51



Мариуполь: Турбаевский — Холод (Стасюк, 46), Петерман, Удод, Драмбаев — Чех (Спировски, 70), Мишнев — Кащук (Никитишин, 81), Очеретько, Топалов (Шостак, 58) — Вьюнник (Меличенко, 81).



Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Забарный, Шабанов, Караваев — Сидорчук (Кендзера, 77), Шапаренко (Шепелев, 46) — Антюх (Витиньо, 68), Леднев (Гармаш, 68), Вербич — Шкурин (Рамирес, 46).



Предупреждения: Удод, Стасюк — Шабанов.