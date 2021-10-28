Украина

Голкипер Черноморца прокомментировал вылет команды из Кубка Украины.

Одесский Черноморец в рамках 1/8 финала Кубка Украины пропустил на своем поле три безответных мяча от донецкого Шахтера (0:3), в результате чего был вынужден покинуть розыгрыш данного турнира.

Черноморец — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка голкипер "моряков" Даниил Варакута дал оценку выступлениям своей команды в данной игре.

"Безусловно, у нас была надежда зацепиться за положительный результат в игре против такой хорошей команды, как Шахтер.

В первом и во втором таймах у нас имелись голевые моменты, поэтому я считаю, что по игре мы точно не уступали соперникам", — сделал вывод страж ворот.

Одесский Черноморец свой следующий матч проведет на поле полтавской Ворсклы в рамках УПЛ.