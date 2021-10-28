Украина

Закарпатский клуб усилился украинским вингером.

Полузащитник Сергей Мякушко стал игроком Миная, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали контракта Мякушко с клубом остаются неизвестными. Вингер уже приступил к тренировкам с новой командой и может дебютировать в матче с Днепром-1, который запланирован на 1 ноября.

Мякушко находился без клуба с июля этого года, когда истек его контракт с польским Подбескидзе. Ранее 28-летний игрок также защищал цвета таких клубов, как Оболонь, Динамо, Говерла, Ворскла, Карпаты и испанский Алькоркон.

В октябре 2017-го Мякушко провел единственный матч в составе сборной Украины в товарищеской встрече со Словакией.