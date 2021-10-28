Украина

В высших лигах Европы выступают сразу девять вратарей, которые считаются воспитанниками киевского клуба.

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал отчет по числу вратарей-воспитанников клубов, которые выступают в высших лигах по Европе.

В этом рейтинге на втором месте находится киевское Динамо, которое делит его с еще пятью клубами. По данным CIES, сразу девять вратарей-воспитанников "бело-синих" выступают в высших лигах европейских чемпионатов.

Лидирует в этом списке нидерландский Аякс, у которого таких вратарей десять. Второе место с Динамо делят лондонский Арсенал, Генк, Стандард, мадридский Реал и Зенит.

Напомним, сразу три вратаря сейчас находятся в расположении Динамо — это Георгий Бущан, Денис Бойко и Руслан Нещерет.