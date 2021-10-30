Украина

Владелец "красно-желтых" прокомментировал последнюю неудачу команды.

Президент Ингульца поделился своим мнением о разгромном поражении от Металлиста 1925 (0:4) в матче минувшего тура УПЛ.

"Как пережили поражение? Да нормально. А вы представляете, как пережил МЮ, когда больше чем дерби проиграли 0:5? Это нормальное явление. Кто не проигрывает – тот не может побеждать. Когда начал плотно заниматься футболом, реально понимал, что я же не могу все время побеждать.

Сколько Ливерпуль шел без поражений. Рано или поздно эта эпопея заканчивается. Возможно, такие матчи, как вот был у Ингульца, может, нужно такое поражение, чтобы встряхнулась команда. Уверен, с Вересом будет другая игра и выйдет другая команда. Наверное, это нужно было для встряски", – рассказал Поворознюк в комментарии пресс-службе клуба.

В субботу, 30 октября, Ингулец проведет домашнюю встречу с Вересом, которая начнется в 19:30.