Украина

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата Украины, в котором Мариуполь примет Динамо.

Киевскому Динамо вновь предстоял выезд в Мариуполь. На этот раз на матч чемпионата Украины против местной команды.

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:

Мариуполь: Турбаевский — Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк — Чех, Мишнев, Очеретько, Никитишин, Топалов — Кащук.

Запасные: Кудрик, Холод, Босанчич, Удод, Клименко, Петерман, Спировський, Шостак, Хромей.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев — Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Вербич.

Запасные: Бойко, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Шкурин, Тымчик.

Матч Мариуполь — Динамо начнется в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.