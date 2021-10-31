Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Колос в рамках тринадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле ПФК Львов.

Колос — ПФК Львов

Воскресенье, 31 октября, 14:00. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр встречи — Дмитрий Бондаренко. Трансляция — на телеканале Футбол 1.

Колос подходит к данному поединку в нижней части турнирной таблицы. Подопечные Кузнецова должны попытаться реабилитироваться за два неудачных результата в чемпионате Украины — поражение 0:1 от Зари и 0:2 от Днепра-1. Более того, среди недели ковалевцы играли против Металлиста в Кубке Украины и потерпели поражение, выбыв из турнира.

После ухода Руслана Костышина ситуация в команде вряд ли стала лучше. По-прежнему не виден рисунок игры, к которой приучила команда ранее. Возможно, дело в психологии — Колосу просто не хватает того куража, который был раньше. В любом случае, ПФК Львов — тот соперник, с которым ковалевцы должны играть на победу.

Львовяне, в свою очередь, находятся в зоне вылета с семью набранными баллами. Приход Олега Дулуба ничего не изменил кардинально, но проблески хорошей игры были. Тем не менее, ничейный результат против Черноморца на прошлых выходных — вовсе не обыденность, а то, что позволило прервать серию поражений.

Колос и ПФК Львов на двоих забили всего лишь пятнадцать голов за текущей розыгрыш чемпионата, хотя в личных встречах команд, как правило, голов хватает. За последние три официальных игры было забито одиннадцать мячей. Однако ожидаем, что команды продолжат скромничать и могут выдать матч и вовсе без голов.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Максименко — Грисьо